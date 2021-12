Neste bar, gira o disco e serve-se mais um copo

Ao chegarmos à Travessa do Carvalho, nas traseiras do Mercado da Ribeira, em Lisboa, começamos a ouvir o burburinho animado das conversas misturando-se com a melodia que ecoa de uma das poucas portas abertas nesse fim de tarde de outubro. Damos de caras com o Dahlia, o novo listening bar da cidade que, desde julho, dá música – e não só – a quem o visita. É lá que o gerente inglês Adam Purnell – que vivia em Berlim mas se mudou para Lisboa para ser a cara do espaço pensado por David Wolstencrofy, Hamish Seears, Tiago Oudman e Harrison Iuliano, os sócios do projeto –, recebe a SÁBADO para uma conversa. "Eu sou DJ há mais de 20 anos e a verdade é que ter um espaço musical era uma paixão que partilhava com os meus amigos", explica Adam Purnell. A ideia original era apenas ter um sítio para David guardar os discos que fora colecionando ao longo dos anos, mas saiu tudo ao contrário. Em vez de um simples local para discos, nasceu um bar e restaurante que é, na realidade, um listening bar.