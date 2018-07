Natália Luiza dá voz a peça dedicada a Carmen Dolores

Carmen

Teatro da Trindade, Lisboa

Até 29/7 • 4.ª a sáb., 21h30 • Dom., 16h • €8 a €14

Uma destemida, complexa e emocionante viagem pela vida de uma das maiores actrizes a passar pelos palcos portugueses - é a esta tarefa que se propõe o Teatro da Trindade na sua mais recente estreia, Carmen, adaptação do livro autobiográfico de Carmen Dolores, Vozes Dentro de Mim, interpretada por Natália Luiza numa encenação de Diogo Infante. A transposição das suas memórias para o palco foi um processo que contou, segundo o encenador, com "a presença quase diária da Carmen, seja na supervisão da dramaturgia, seja dando sugestões na encenação ou na escolha da actriz para a interpretar".O importante, explica, era "captar a essência da Carmen na Natália, que, sendo uma actriz completamente diferente, precisou de encontrar a Carmen que existe dentro de si" - até porque esta peça se faz de pouco mais: sempre sozinha em palco e rodeada de adereços cedidos pela própria Carmen Dolores (alguns deles exibidos na exposição paralela, sobre ela, a ver no Trindade) é com eloquência e notável magnetismo que Natália Luiza encarna o papel e dialoga com as "vozes" que dão título ao livro e que tanto correspondem "ao seu próprio 'eu' de outrora" como a familiares ou personagens interpretadas no passado, "não necessariamente as maiores ou mais famosas, mas aquelas a que sentiu não ter feito justiça, e que por isso a revisitam". Tudo isto sem particular ordem cronológica, mas com redobrada atenção, na encenação, "à teatralidade que uma adaptação ao palco pede e que implica certos arcos narrativos".O apelo resume-se, para Diogo Infante, no "privilégio de ver ao vivo esta viagem ao íntimo de alguém que tanto fez pelo teatro em Portugal", uma benesse que chega justamente na altura em que o Trindade se prepara para rebaptizar o auditório principal como Sala Carmen Dolores, para Infante "uma figura de legado incomparável, e mais que merecedora deste nosso pequeno gesto".