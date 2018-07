Bugaboo Fox, um supercarrinho de bebé

Demos umas voltas com estilo, conforto e quase sem esforço no Bugaboo Fox, a grande novidade da marca holandesa

Ser pai muda uma pessoa; as crianças são a melhor coisa do mundo; só quem passa por isso é que sabe - a lista de clichés não tem fim e mais tarde ou mais cedo quase todos acabam por se confirmar.



Há, ainda assim, coisas que são uma surpresa, como descobrir que nem uma barragem de fraldas consegue fazer frente à intempérie intestinal de um bebé - ou perceber, na primeira ida à loja para ver carrinhos, que tudo custa mais do que se desejaria, mas que nada custa mais do que um Bugaboo (por alguma razão a marca é considerada a Apple dos carrinhos de bebé).



O Bugaboo Fox é o primeiro modelo que a marca holandesa lança em cinco anos e eu estava preparado para detestar algo que custa quase tanto quanto o meu primeiro automóvel precisamente por causa do preço. Afinal, os iPhones têm tantos fãs quanto detractores e eu gostava muito do carrinho que tinha em casa, por sinal também holandês.



Enquanto montava a estrutura, não percebia o fascínio dos seus materiais leves e resistentes - não pareciam muito diferentes dos do meu carrinho. Enquanto prendia a cria com o cinto (cinco pontos de encaixe), perguntava-me se a suspensão em todas as rodas seria necessária. A injustificada irritação terminou com os primeiros metros "ao volante". Não há nada assim, tão leve e fácil de se manusear. A contornar obstáculos, é como se tivesse direcção assistida. Não sei se o passageiro dá pela diferença, mas garanto que as pernas e as costas do condutor dão.





Bugaboo Fox

C. C. El Corte Inglés em Lisboa e V. N. de Gaia;

www.bugaboo.com • A partir de €1.149