As novas Cenas da Vida Conjugal chegam à HBO

08 de setembro Joana Fonseca com Leonor Riso

Pode uma série de televisão causar divórcios? Quando Ingmar Bergman estreou Scenes From A Marriage, na década de 70, foi o que aconteceu por toda a Europa. A versão contemporânea da HBO terá o mesmo resultado?

Depois de um ano e meio em que muitos casais estiveram fechados em casa e experienciaram um teste à sua relação/casamento, a chegada da minissérie Scenes From A Marriage (a 13 de setembro na HBO Portugal, depois de ter estreado mundialmente, com pompa, circunstância e muitos aplausos, no Festival de Cinema de Veneza, há pouco mais de uma semana) pode ser tudo aquilo que menos deseja.