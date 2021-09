“Com o Rock in Rio Humanorama queremos iluminar o ser humano”

Tem a insígnia Rock in Rio, mas não se trata apenas de música. O Humanorama acontece de 14 a 17 de setembro e reúne nomes como Chimamanda, Gilberto Gil, Sam The Kid e Fábio Porchat para nos pôr a refletir sobre o nosso papel no mundo.

Em 1985, o Rock in Rio foi o primeiro festival a virar os holofotes para o público. "Até então, os artistas cantavam para o breu", lembra Agatha Arêas numa conversa com a SÁBADO que teve tanto de show biz como de reflexão sobre o que é que nós andamos aqui a fazer no mundo. Se é certo que o Rock in Rio anda há quase 40 anos a dar-nos grandes produções nos dois lados do Atlântico (Portugal recebeu a primeira edição em 2004), também é certo, como ressalva a Vice-Presidente Executiva, que o festival se agarrou com unhas e dentes ao seu slogan "por um mundo melhor": "Temos apostado muito em projetos sociais e ambientais e estamos sempre a olhar para o nosso lado. Não podemos viver apartados de uma realidade social".