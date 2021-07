Monstrinha em 4 momentos

Claro que há muitas sessões para adultos na programação da Monstra, mas nós destacamos os programas para pais e filhos, a maioria concentrada no fim de semana.



Grandes heróis

Na habitual secção Históricos, a Monstra deste ano põe em confronto, no Cinema Ideal, as versões originais e as recentes de dois clássicos da Disney, ambos "atualizados" por Tim Burton: no sábado, 24 de julho, o Dumbo de 1941 às 11h30 e o de 2019 às 20h30, e a Alice no País das Maravilhas de 1951 e 2010, no domingo, 25, nos mesmos horários.



Desta secção faz ainda parte a adaptação de um dos mais populares jogos de vídeo do final do século XX, Final Fantasy – que, pelo conteúdo violento, é para maiores de 12.



Mas há mais heróis, por ser a Bélgica – berço de vários – o "país convidado" desta edição: Astérix e Cleópatra passa no sábado, 24, às 20h, no City Alvalade, onde, no dia seguinte, à mesma hora, chega Tintin e o Lago dos Tubarões. Horas antes, no mesmo dia 25, às 15h30, na Cinemateca, há Daisy Town, com o cowboy Lucky Luke.



Exposições

Até 5 de setembro, de terça a domingo às 18h, no Museu da Marioneta (por €2) – onde os bonecos de Tim Burton foram um grande êxito em 2020 – , estará a exposição inédita de marionetas, material gráfico e cenários (que replicam uma Lisboa distópica) do filme de animação em stop-motion O Peculiar Crime do Estranho Sr. Jacinto, uma curta de 11 minutos, realizada por Bruno Caetano, que é uma das produções nacionais mais vistas e premiadas de sempre, somando mais de 30 galardões de festivais internacionais.



Já no Espaço Atmosfera M, com entrada grátis, pode ver-se, de segunda a sábado, uma exposição que celebra os dez anos de Ema & Gui, série de animação feita com recortes, para o público pré-escolar, da produtora Sardinha em Lata.



Oficinas

Aos sábados, pelas 10h, há oficinas para famílias no espaço Atmosfera M, na R. Castilho, 5, coordenadas por três especialistas: Radostina Neykova (Búlgaria), Wilson Lazaretti (Brasil) e o português Fernando Galrito, diretor do festival. A primeira, a 24 de julho, é "As Rodas Com Vida", onde as crianças a partir dos seis anos são desafiadas a construir um fenaquistoscópio (de que existe um exemplar para imprimir no site da Monstra, para quem quiser tentar sozinho) e um zootrópio.



São brinquedos óticos, que criam a ilusão de movimento – na verdade, antepassados do cinema. A 31 de julho, é a vez de "A Monstra e a Cidade", um workshop de recortes (incluindo fotos de Lisboa) prontos a animar.



Em competição

Claro está que há filmes em competição para adultos, mas o que são para pais e filhos estão aglomerados em quatro sessões.



No São Jorge, no sábado, 24, às 11h, com repetição no domingo, 25, às 15h, passam cinco pequenas obras, uma brasileira e outra francesa de 2019 e mais três, de França, Lituânia e Bulgária, de 2020, com títulos sugestivos como Matilda e a Cabeça Sobressalente.



No Cinema City Alvalade, a 24 e 25 de julho, às 14h, passam outras dez curtas, de países como Rússia, Alemanha ou Irão.