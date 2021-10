Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer este fim de semana

1. Até dia 17 de outubro, Águeda será o epicentro da doçaria regional portuguesa (e não só). Tudo por causa da Feira das Lambarices, uma iniciativa que promete "dez dias de grande animação" e que alia docinhos como o pão de ló de Ovar, as queijadas de Serpa, as queijadinhas de Tentúgal e os doces conventuais de Amarante a uma programação artística robusta. Nomes como António Zambujo, Miguel Araújo (16 out.), Anselmo Ralph (9 out.), Ana Moura (15 out.), Plutónio (8 out.), Fernando Daniel (11 out.) ou os Quatro e Meia (12 out.) vão passar pelo recinto de espectáculos da Feira. O acesso aos concertos é feito através da compra de passes diários, que variam no preço, ou de passes de dez dias que custam €40. A mostra de doçaria tradicional, que inclui a participação de mais de 30 municípios de norte a sul do país e que também terá representada doçaria da Moldávia, Angola, Venezuela, Marrocos e do Povo Cigano, é de entrada livre e realiza-se no pavilhão desportivo do GICA, perto do rio. Haverá também um parque de diversões e uma área de comidas e bebidas no recinto. A Feira das Lambarices é um projeto nascido na aldeia de Vale Domingos, do concelho de Águeda, tendo sido um dos vencedores do Orçamento Participativo Nacional. De relembrar que a aldeia tornou-se num exemplo de integração social quando transformou um baldio num parque botânico, num trabalho de entreajuda entre a comunidade cigana e não-cigana. Atualmente o parque, que tem uma das maiores colecções de Magnólias do mundo, inaugurou o seu Centro Interpretativo.



zambujo