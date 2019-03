Mercado Gourmet regressa ao Campo Pequeno para a 7.ª edição

Os vinhos e a gastronomia de todo o País enchem o edifício lisboeta de sabores e tradições, entre 8 e 10 de março

Se reunirmos os melhores produtos de cada região e os juntamos na capital, o resultado é o Mercado Gourmet, que está de volta a Lisboa este fim de semana.

O evento traz as tradições, os produtos típicos e até a alimentação biológica para um ambiente de mercado de rua tradicional, que pretende mostrar o que de melhor se faz em Portugal.

A 7.ª edição tem como embaixador o chef transmontano Luís Portugal, vencedor do concurso MasterChef Especial Natal, em 2018, e galardoado com o BIB Gourmand 2019, no seu restaurante, Tasca do Zé Tuga, pelo Guia Michelin.



E, como também dos pequenos se faz o palco – ou, neste caso, a praça do Campo Pequeno –, o mini-chef Pedro Jorge, que participou no MasterChef Júnior vai também ao evento, para participar num showcooking intitulado "Tradição e Memória".



Em destaque, na praça lisboeta, estará a Tasca do Mercado, onde se poderão provar cervejas artesanais e petiscar iguarias da Tasca do Zé Tuga, com comidas típicas de Trás-os-Montes, e os sabores argentinos das Empanadas do Maxi.

Azeite, fumeiros, conservas, compotas, queijos, vinhos e cervejas artesanais fazem parte da lista dos produtos que se podem provar e conhecer, ao longo dos três dias do evento, acompanhados de showcookings com a participação de diversos produtores e chefs de cozinha, como Joe Best, Duarte Alves, Pedro Viana e Tomás Pereira.



Mercado Gourmet – Campo Pequeno, Lisboa

De 8 a 10 de março; 6.ª e sáb., 12h-21h30; dom., 12h-20h30

Entrada: €2 (€1 é dedutível em compras nos expositores e €1 dedutível em compras de valor igual ou superior a €10€, na Tasca do Mercado).

Grátis até aos 11 anos