Matt Damon: “Os media desistiram de mim, por ser sempre tão aborrecido”

Recusou papéis em filmes de sucesso, como Avatar ou Planeta dos Macacos, porque já se tinha comprometido com outros realizadores. Matt Damon é um homem de palavra, avesso a escândalos. Aliás, o ator diz que os media não lhe ligam muito por levar uma vida tão certinha. Matt, nascido em 1970 em Cambridge, Massachusetts, era vizinho de Ben Aflleck e foi com o amigo que fez o filme que o tornou famoso – O Bom Rebelde. Antes disso, desistiu do curso de Inglês em Harvard para seguir o sonho de ser ator. Conseguiu e acumula vários papéis marcantes. Em Stillwater, de Tom McCarthy, dá vida a um pai que tenta salvar a filha, acusada de assassinar a colega de quarto – um filme inspirado no caso de Amanda Knox.



Foi comovente, depois deste ano tão difícil, em tempos de Covid, foi um alívio tão grande estar numa sala com mil pessoas. Estar ali com mil estranhos que fazem parte de uma mesma comunidade, porque todos nós adoramos a mesma coisa. Nunca tinha sentido isto de uma forma tão intensa, porque foi algo que me foi negado durante um ano inteiro, 18 meses ou lá o que foi. Por isso, fiquei assoberbado por nos juntarmos outra vez.