Está a ser preparada uma sequela de 'Gritos'

A sequela do recém chegado Gritos (2022), da Paramount Pictures e da Spyglass Media, está em andamento, empurrado pelo sucesso de bilheteria, confirmam as duas produtoras. O projeto, ainda sem nome, será o sexto da saga. "Estamos tremendamente gratos aos fãs de todo o mundo que receberam o nosso filme com entusiasmo", escreveram em comunicado.