Jorge Palma em "Expresso de Outono" pelo país

Palma, de 68 anos, lançou o seu último álbum de estúdio, Com Todo o Respeito, em 2011. Mais recentemente, editou Juntos ao Vivo no Theatro Circo, colaboração com Sérgio Godinho, em 2015.

O cantor e compositor português Jorge Palma prepara-se para estrear um novo espectáculo numa série de concertos pelo país. O músico acrescentou duas novas datas às três já marcadas em Lisboa, Porto e Coimbra para apresentar Expresso de Outono, que promete ser um resumo dos mais de 40 anos de carreira do autor de hinos como Frágil, Encosta-te a Mim ou Dá-me Lume.Jorge Palma e a sua banda actuam no Porto, na Casa da Música, a 19 e 26 de Novembro, às 21h30, com bilhetes a €30. No dia 21 do mesmo mês é a vez de Lisboa, no Teatro Tivoli BBVA, com ingressos entre os €25 e os €38. A 7 e a 8 de Dezembro, a digressão chega a Coimbra, no Teatro Académico Gil Vicente, com bilhetes entre os €17 e os €25. Para todas as sessões, o espectáculo tem início às 21h30, e duração aproximada de 90 minutos.Numa performance em que se antecipa a conjugação de sonoridades eléctricas e acústicas das diversas fases da carreira de Jorge Palma, o músico é acompanhado, em palco, por Pedro Vidal (guitarras e direcção musical), Gabriel Gomes (acordeão), Vicente Palma (guitarra e teclados), Nuno Lucas (baixo) e João Correia (bateria).