Mama Shelter, em Lisboa, está num 'affair' com o chef João Figueirinhas

O restaurante Mama Shelter Lisboa recebe esta terça-feira, 28 de novembro, o chef João Figueirinhas, do restaurante Tenro by Digby, no Porto, para o jantar temático Mama is having an affair with... Como tem vindo a acontecer, os jantares a "quatro mãos" organizados regularmente pelo Mama Shelter contam com a presença de um chef convidado. Neste caso, estará Nuno Bandeira de Lima ao comando da cozinha do restaurante.