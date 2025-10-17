Sábado – Pense por si

Maria Luiza Jobim sobre Zambujo: "O clique deu-se quando o vi em palco. Fiquei: meu Deus, que coisa mais linda"

A cantora faz sua terceira digressão em Portugal, agora com a participação do marido, António Zambujo. O primeiro single do novo disco, "Rosa no Céu", saiu esta sexta-feira.

A cantora brasileira é filha de Tom Jobim, tendo nascido quando o celebrado pianista e compositor tinha 60 anos
Faz mais de trinta anos que a então pequenina Maria Luiza Jobim veio a Portugal ver o seu pai, Tom Jobim, a realizar o épico espetáculo no Mosteiro dos Jerónimos, em 1992. No entanto, só recentemente retomou o contacto com o país: em 2015, a sua mãe comprou uma casa no Estoril; em 2023 fez a primeira série de concertos na Europa, para divulgar o seu disco Azul; e agora, outro grande marco: o seu casamento com António Zambujo. O casal conheceu-se em março, quando Maria Luiza foi assistir à apresentação do cantor no Circo Voador, no Rio de Janeiro. "Já fazia alguns anos que eu estava com a atenção voltada para Portugal. É o país fora do Brasil onde tenho mais amigos, amigos antigos, de infância."

Maria Luiza Jobim: 'Durante um tempo, tive de me distanciar do trabalho do meu pai'
Maria Luiza Jobim: "Durante um tempo, tive de me distanciar do trabalho do meu pai"

