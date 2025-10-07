Sábado – Pense por si

Pets

Grupo de ursos polares ocupa antiga estação soviética abandonada no Ártico

A "invasão" foi captada no Ártico russo pelo fotógrafo Vadim Makhorov.

Capa da Sábado Edição 30 de setembro a 6 de outubro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 30 de setembro a 6 de outubro
Grupo de ursos polares ocupa antiga estação soviética abandonada no Ártico
SÁBADO 07 de outubro de 2025 às 14:29
Fofura no Ártico! Grupo de ursos polares ocupa estação russa abandonada
Na Rússia, ursos polares invadem estação abandonada captados pelo fotógrafo Vadim Makhorov
Grupo de ursos polares ocupa estação russa abandonada, fotografado por Vadim Makhorov
Fofura no Ártico! Grupo de ursos polares ocupa estação russa abandonada
Na Rússia, ursos polares invadem estação abandonada captados pelo fotógrafo Vadim Makhorov
Grupo de ursos polares ocupa estação russa abandonada, fotografado por Vadim Makhorov

Na remota Ilha de Kolyuchin, a nordeste da costa russa, um cenário improvável ganhou vida: um grupo numeroso de ursos polares passou a utilizar as instalações de uma antiga estação de investigação da era soviética como refúgio temporário. As fotografias e vídeos de drone foram partilhadas no Instagram pelo fotógrafo Vadim Makhorov, que estima estarem no local cerca de 20 ou mais animais.

Nas capturas de Makhorov, os “novos inquilinos” exploram corredores e divisões, espreitam pelas janelas, descansam ao sol e até tentam mordiscar drones curiosos que se aproximam demais. Entre passeios pela ilha e cambalhotas na vegetação rasteira, o cenário mistura ruína industrial, tundra e a presença maciça de um dos maiores predadores do Ártico.

Leia mais no

Tópicos Crime lei e justiça Fotografia Animais
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)

Menu shortcuts

Grupo de ursos polares ocupa antiga estação soviética abandonada no Ártico