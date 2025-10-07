Grupo de ursos polares ocupa antiga estação soviética abandonada no Ártico

Na remota Ilha de Kolyuchin, a nordeste da costa russa, um cenário improvável ganhou vida: um grupo numeroso de ursos polares passou a utilizar as instalações de uma antiga estação de investigação da era soviética como refúgio temporário. As fotografias e vídeos de drone foram partilhadas no Instagram pelo fotógrafo Vadim Makhorov, que estima estarem no local cerca de 20 ou mais animais.

Nas capturas de Makhorov, os “novos inquilinos” exploram corredores e divisões, espreitam pelas janelas, descansam ao sol e até tentam mordiscar drones curiosos que se aproximam demais. Entre passeios pela ilha e cambalhotas na vegetação rasteira, o cenário mistura ruína industrial, tundra e a presença maciça de um dos maiores predadores do Ártico.

Leia mais no Pets and Company