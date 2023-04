Jorge Palma vai editar um álbum novo já este mês

Era uma novidade há muito aguardada e que até chegou a estar apontada para 2020. Agora, vai finalmente acontecer: o cantor e compositor português Jorge Palma vai editar um novo álbum de originais. Intitulado VIDA, o disco chega a 28 de abril e marca o regresso do músico aos álbuns de originais, 12 anos depois do último trabalho, Com Todo o Respeito (2011).



A informação foi enviada à comunicação social em nota oficial, que explica que este VIDA terá "uma edição especial", com "uma caixa que além do disco terá um fac-símile do primeiro rascunho da música que dá nome ao disco, e ainda um booklet em formato livro, com fotografias únicas e documentais do processo de gravação e ensaios".





Citado nesta nota informativa, Jorge Palma explica: "Andei muito tempo à procura de um título para este disco e não encontrava nada de significativo. Durante as gravações do disco, depois de já ter gravado várias canções, lembrei-me de uma canção que tinha escrito antes de entrar em estúdio e que estava incompleta. Esta canção chama-se Vida. Terminei-a e percebi que fazia todo o sentido dar o seu nome a este disco. E ficou VIDA, porque não? Porque sim!"O autor de Estrela do Mar, Só, A Gente Vai Continuar, Frágil, O Bairro do Amor e Encosta-te a Mim, entre muitas outras canções, começou a sua atividade musical nos anos 1960 e tem já mais de uma década de discos editados. "Um álbum é uma coisa muito especial, é um marco que representa sempre um período da minha vida", assume ainda Palma, citado no comunicado.Depois de uma digressão em 2022 em que revisitou todos os seus álbuns anteriores, em comemoração de 50 anos de carreira em nome próprio, Jorge Palma vai também voltar aos palcos em breve: dia 6 de maio vai apresentar o disco novo no Convento de São Francisco, em Coimbra.