Ian McEwan e o homem em queda, sempre a aprender

08 de novembro Íris Fernandes com Leonor Riso

As mais lidas GPS

Como narrar a história de um século a partir do mergulho em espiral na vida de um só homem? Aí está Lições, o novo e mais ambicioso romance de Ian McEwan.

Lições é o 17.º romance do autor, que ganhou o Booker em 1998, com Amesterdão. É publicado em Portugal pela Gradiva

Lições é o 17.º romance do autor, que ganhou o Booker em 1998, com Amesterdão. É publicado em Portugal pela Gradiva QUIQUE GARCIA/ epa

Não há muitos escritores com a porta da oficina aberta para a rua, a técnica exposta de obra para obra, defeitos e proezas à vista em cada tentativa. Ian McEwan (n. 1948) é um deles, como o são Martin Amis e Julian Barnes (que com ele compõem o trio fantástico da literatura britânica) ou, no caso português, por exemplo, Lídia Jorge, António Lobo Antunes e João Tordo.