Halloween: sugestões de sustos para todos os gostos

Parece uma festa relativamente recente, mas a verdade é que o Halloween tem origens ancestrais e pagãs. Podemos dizer que a culpa de hoje em dia andarmos mascarados na noite de 31 de outubro é dos Celtas, que antes do primeiro de novembro assinalavam a mudança da estação do calor para a do frio. Ou seja, findadas as colheitas e a bonança do sol havia que manter os lares livres de espíritos malignos durante o inverno rigoroso.