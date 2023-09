As caras da música em exibição em Oeiras

Exposição A Face das Músicas, baseada no acervo do Arquivo Ephemera, apresenta o universo gráfico da música para cinema, teatro e rádio no Palácio do Egipto, em Oeiras.

Uma versão literal, palpável e observável das ondas sonoras que popularam um período atribulado da história portuguesa - é a isto que se propõe a exposição "A Face das Músicas - Partituras do Arquivo Ephemera", que inaugura no Centro Cultural do Palácio do Egipto, em Oeiras, a 28 de setembro.



A exposição reúne mais de 160 partituras do acervo da Ephemera, arquivo reunido e organizado por José Pacheco Pereira, compostas entre o final do século XIX e o início do século XX para filmes, peças de teatro ou programas de rádio portugueses, revelando "o universo gráfico de um dos muitos tesouros" da coleção.





Em parceria com o Município de Oeiras, o Ephemera apresenta obras que "traduzem as práticas culturais e sociais da época, tais como os concertos de bandas no coreto, os casinos, os bailes ou as danças de salão, o triunfo de uma cultura popular e a euforia das festas e da vida noturna", lê-se na página da exposição.No mesmo espaço, como complemento, poderá ser vista a exposição "A Face dos Livros - Capas Ilustradas do Arquivo Ephemera". A mostra decorre até 15 de dezembro, e pode ser visitada de terça a sábado, das 11h às 17h. A entrada é gratuita.