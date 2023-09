A 'família Dead Combo' junta-se para lembrar Pedro Gonçalves

As mais lidas GPS

No Teatro São Luiz, em Lisboa, o espetáculo "Um Olhar que Era Só Teu" vai comemorar a vida de Pedro Gonçalves, músico que se notabilizou nos Dead Combo e que morreu precocemente em 2021, aos 51 anos.

Em dezembro de 2021, chegou a notícia que ninguém queria ouvir e ler: o músico português Pedro Gonçalves, que se notabilizara no duo Dead Combo (com Tó Trips), morrera aos 51 anos vítima de um cancro. Quase dois anos volvidos, esta quinta-feira, às 22h, a sua música e a sua vida serão lembradas num concerto de homenagem no Teatro São Luiz, em Lisboa.