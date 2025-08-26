Sábado – Pense por si

Festival do Crato começa esta terça-feira

Plutónio, Wet Bed Gang, ProfJam, Matuê, Skunk Anansie, GNR, Daniela Mercury e Fernando Daniel são alguns dos artistas que vão atuar no festival, em Portalegre.

Lusa 26 de agosto de 2025 às 14:59
O rapper Plutónio é um dos nomes sonantes do cartaz
O rapper Plutónio é um dos nomes sonantes do cartaz Vítor Mota

Wet Bed Gang, Plutonio, Matuê, Skunk Anansie e GNR são alguns dos destaques deste ano do Festival do Crato, no distrito de Portalegre, que arranca esta terça-feira, em paralelo com a Feira de Artesanato e Gastronomia do concelho.

Promovido pela Câmara de Crato, o festival, que teve a sua primeira edição em 1984, decorre no centro da vila e o programa deste ano, que decorre até sábado, integra 21 atuações, incluindo de DJ.

O diretor do certame, Joaquim Diogo, realçou o ecletismo do cartaz e argumentou que o Festival do Crato faz, nesta edição, aquilo que "faz todos os anos, [que] é tentar ser o mais abrangente possível e ir ao encontro de muitos gostos musicais".

"Temos uma forma de estar onde gostamos muito que as várias gerações possam experimentar aquilo que são diferentes ritmos de música e novos projetos, para que quem nos visite fique surpreendido", acrescentou.

A festa começa já esta terça-feira, com "um dia especial de entrada livre para todos, mesmo para quem não tem pulseira", que coincide com o dia de abertura da 39.ª edição da Feira de Artesanato e Gastronomia do Crato, a inaugurar às 19:00, de acordo com a organização.

Os concertos começam às 21h30, com os Vizinhos a darem o 'pontapé de saída' desta edição do Festival do Crato, seguidos pelas atuações de Os Raíz (com convidados especiais), Cutting Crew e Remember Old Times.

O segundo dia, quarta-feira, vai ser preenchido com o 'hip-hop' do grupo Wet Bed Gang, coletivo de Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira, Plutónio, Mizzy Miles e Dadda, ficando a quinta-feira reservada para o 'rapper' brasileiro Matuê, Lon3r Johny e ProfJam, a portuguesa Jüra (Joana Silva) e DJ LK da Escócia.

Dois dos nomes sonantes de sexta-feira são a banda britânica Skunk Anansie, liderada pela carismática Skin, e a banda portuguesa GNR, com Rui Reininho à cabeça.

Neste dia, está agendado também um espetáculo que junta em palco Luís Trigacheiro com dois convidados especiais, Diogo Piçarra e Buba Espinho, e a noite encerra com os DJ Matcho e Ana Isabel Arroja.

A última jornada do festival, no sábado, é preenchida pela cantora brasileira Daniela Mercury -- que substituiu o também brasileiro Zé Filipe -, pelos portugueses Fernando Daniel e Nena e, a fechar, Insert Coin.

Além da música ao longo destes cinco dias, os visitantes vão poder apreciar os trabalhos em exposição na 39.ª Feira de Artesanato e Gastronomia do Crato.

Pelo festival, ao longo dos anos, já passaram "nomes reconhecidos internacionalmente", como os Beach Boys (sem os irmãos Wilson), The Animals, James, Scorpions ou Roger Hodgson (Supertramp).

Festival Música Crato Skunk Anansie Guarda Nacional Republicana The Animals Supertramp Cutting Crew Scorpions Wet Bed Gang Rui Reininho Daniela Mercury Roger Hodgson Joana Silva Fernando Daniel
