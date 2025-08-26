Isabel Pires de Lima renuncia à presidência da Fundação de Serralves

A saída da até agora presidente do conselho de administração da Fundação de Serralves deve-se à falta de "condições de confiança e solidariedade institucional" para o exercer.

A presidente do conselho de administração da Fundação de Serralves, Isabel Pires de Lima, renunciou ao cargo por falta de "condições de confiança e solidariedade institucional" para o exercer.

Num comunicado divulgado hoje e assinado pela própria, Isabel Pires de Lima, nomeada para a presidência da fundação sediada no Porto no final do ano passado em substituição de Ana Pinho, escreve: "Decorrido mais de meio ano de atividade, e após profunda reflexão, tomo esta decisão por entender que não estão reunidas, ao nível do presente Conselho de Administração, condições de confiança e solidariedade institucional que me permitam exercer o cargo em plenitude".

"A minha renúncia ao cargo tem efeitos imediatos, evitando prolongar uma situação desconfortável para todos mas, sobretudo, prejudicial ao saudável funcionamento da Fundação", acrescentou a antiga ministra da Cultura.

No comunicado, Isabel Pires de Lima considera que "um espaço de produção de arte como é Serralves tem, a todo o momento, de incomodar, desestabilizar, interrogar ou então será apenas um lugar de [pessoas] demasiado contentes consigo próprias, naquela felicidade potencialmente castradora que o sucesso traz".

O atual conselho de administração da Fundação de Serralves tem como vice-presidentes Fernando Cunha Guedes, Luís Silva Santos, Paula Paz Ferreira, para além dos vogais Manuel Sobrinho Simões, Tomás Jervell, Armando Cabral, Maria do Carmo Oliveira e Luís Menezes.