Festivais de verão, a nova meca da moda?

Capa n.º 793

Sejamos francos: a coisa mais importante de um festival, a seguir à música, é a indumentária. Há quem passe meses a fazer listas de looks para cada um dos dias, há quem componha visuais temáticos, quem aproveite para dar asas à criatividade e a alguma excentricidade, há quem se dispa mais do que o habitual e quem queira usar todas as coisas que tem lá no armário à espera de uma ocasião especial. Mas atenção: cuidado com os excessos, com roupa muito apertada e sapatos desconfortáveis: aqui vale tudo menos sentir-se mal na sua pele. Por isso, lembramos a máxima do designer Marc Jacobs: "Ter estilo é não ter vergonha de afirmar quem se é."Hipsters, betos, roqueiros, metaleiros, indies, hippies, nostálgicos, evangélicos, ateus, geeks, nerds, wanabees e festivaleiros do mundo: uni-vos em torno da peça mais cool e incontornável deste verão: as botas Dr. Martens. Elas são as rainhas do estilo, com a vantagem de não terem género, são todo-o-terreno e aguentam o moche e os ritmos dos DJs mais frenéticos. Não têm ideologia política, mas são afirmativas e frontais e, mais importante, combinam com tudo - dos calções de ganga rasgados às lantejoulas, dos jeans de todos os dias aos vestidos compridos e às minissaias de pele. Se não quiser ter muito trabalho com o que vestir ou se só puder comprar uma peça este verão, compre umas Dr. Martens, até porque ninguém vai prestar homenagem aos The Cure e ao senhor Robert Smith - que encabeçam o elenco do NOS Alive, a decorrer em Algés de 11 a 13 de julho - sem umas botas militares e batom vermelho nos lábios. Ainda por cima, o regresso do estilo gótico foi uma das novidades do Festival de Coachella, em abril, confirmada em junho no de Glastonbury.