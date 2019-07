O primeiro dia de NOS Alive em 5 momentos

Nem sequer é preciso pensar em toda a história do festival. Desde que o Alive é NOS, já se viu muita coisa no Passeio Marítimo de Algés: os que cancelaram, os que faziam bem em ter cancelado, os que superaram o teste do tempo, os que se podiam ter ficado pelo primeiro álbum, e até os que beberam um copo a mais e acharam que era boa ideia despir-se em frente às câmaras. Na inauguração da edição de 2019, resumimos em cinco momentos um dia que teve um pouco de tudo.

É difícil dizer o que foi melhor: ver os Weezer a assumir o palco NOS como se dele fossem donos, envergando a sua bandeira com orgulho e conduzindo um dos mais competentes concertos de rock da noite, ou testemunhar a sua versão de dois clássicos da pop - Take On Me, de A-ha, e Africa, dos Toto - com toda a dedicação e empenho que dirigem aos seus próprios temas. Serviu para reforçar a ideia de que não é preciso levar-se demasiado a sério para apreciar um concerto de rock orelhudo e repleto de humor e boa disposição.

O epílogo de Ouvi Dizer

Nenhum momento terá sido mais representativo do concerto de reunião dos Ornatos Violeta do que o final de Ouvi Dizer, em que, depois de entoar a canção inteira com Manel Cruz, o público repete com a mesma fervura o monólogo prolongado que consta da versão de estúdio do tema d'O Monstro Precisa de Amigos. Uma banda nacional tão estimada quanto os portuenses é sempre bem recebida no retorno, mas é raro encontrar uma passagem que cristaliza tão perfeitamente a emoção causada pela música que deixa saudades. Não foi fácil encontrar semelhante apreço nesta noite.

A espera por Jorja Smith

Pode parecer estranho que a expectativa se tenho sobreposto à concretização, mas foi isso mesmo que se sentiu da tão comentada estreia de Jorja Smith em Portugal. A antecipação era palpável: era o seu nome que saltava de todas as bocas, e a bons 15 minutos da hora marcada já o compasso de espera enchia o Sagres, que às 10 da noite foi palco do maior calor que se fez sentir em todo o dia. A rebentar pelas costuras, a tenda enchia-se de gritos pela jovem cantora (boa ocasião para a organização repensar o posicionamento de Mogwai no palco principal), amor que Jorja fez por retribuir o melhor que pôde, apesar das dificuldades de som lhe terem dificultado bastante a tarefa. Contas feitas, pouco importou: com um público daqueles todos os santos ajudam, e já se sente que o retorno (já prometido na despedida) nunca mais chega.

Mais uma surpresa de Emicida

Já apanhamos a atuação de Emicida no Palco Clubbing na reta final quando este anuncia que as surpresas ainda não acabaram. Ora, não sabemos que outras surpresas reservou o alinhamento do rapper brasileiro ao público do NOS Alive, lapso jornalístico pelo qual pedimos, desde já, a compreensão dos leitores, mas o que podemos atestar é que poucos poderiam prever a "surpresa" que se seguiria: a cabo-verdiana Mayra Andrade subiu a palco para dar uma mãozinha a Emicida na sua rendição de Passarinhos (originalmente com Vanessa da Mata), e deixar um pequeno gostinho de Manga, o quinto álbum de originais, com o single Afeto, com direito a verso improvisado do MC paulista.

The Cure (obviamente)

Há impressões tão marcantes que parecem destinadas a ficar connosco para sempre: a senhora idosa (falamos de cabelos brancos) que chamava a atenção de todos os cameramen, vestida a rigor, colada às grades e a cantar cada palavra de cada canção; a indumentária monotónica e tez pálida de Robert Smith a contrastar com o rosa intenso do batom que levava nos lábios; o panorama de êxtase geral que se instalou assim que soaram as primeiras notas de Boys Don’t Cry, a última música de mais de duas horas de concerto. É compreensível que não se seja particular fã da veia característica de pop dos The Cure, mas há que dar crédito onde ele é devido: perante uma atuação deste calibre e consistência, a única postura concebível é a de admiração por uma banda que, com 40 anos de andamento, não parece ter-se afastado muito do seu auge.