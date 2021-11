Chico da Tina: história de um showcase onde tudo é possível

Chico da Tina apresentou na passada sexta-feira, dia 5 de novembro, o seu novo álbum E Agora Como é Que É. O lançamento teve direito a showcase privado no Espaço Moche, em Lisboa, para alguns fãs sortudos que beberam verde tinto à saúde do trapstar do Minho.

Com Chico da Tina tudo é possível. Ele é tão magnético quanto abjeto. É tudo e o seu contrário. É trapstar do Alto Minho, mesmo que neste último álbum lhe tenham caído as castanholas e a concertina que eram imagem de marca do seu som.