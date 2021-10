O maior festival português de blues está de volta

De 27 de outubro a 4 de novembro, o Nova Arcada Braga Blues vai levar música a vários locais emblemáticos da cidade de Braga. O maior festival português de blues chega à sua quarta edição com nove dias de concertos, workshops e conversas sobre um género musical com milhões de apreciadores em todo o mundo.



O programa de festas arranca na quarta-feira, 27 de outubro, às 21h30 no centro comercial Nova Arcada com "Vamos Falar de Blues",uma entrevista e concerto de José Cid. O momento será conduzido por Budda Guedes, um dos mentores (com Micha Rudowski) do festival.