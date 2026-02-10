Sábado – Pense por si

GPS

Escritora Lídia Jorge recebe hoje Prémio Pessoa 2025

Cerimónia realiza-se no átrio central da sede da Caixa Geral de Depósitos (CGD), em Lisboa.

Capa da Sábado Edição 3 a 9 de fevereiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 3 a 9 de fevereiro
As mais lidas GPS
Lusa 10 de fevereiro de 2026 às 08:36
Lídia Jorge recebe mais um galardão
Lídia Jorge recebe mais um galardão Vasco Célio

A escritora Lídia Jorge recebe esta terça-feira o Prémio Pessoa, numa cerimónia que se realiza no átrio central da sede da Caixa Geral de Depósitos (CGD), em Lisboa.

A escritora foi distinguida em dezembro passado, na 39.ª edição do prémio atribuído pelo semanário Expresso.

O júri desta edição foi presidido por Francisco Pedro Balsemão e constituído por Paulo Macedo, presidente da comissão executiva da CGD, que patrocina o galardão, Ana Pinho, Ana Tostões, António Barreto, Clara Ferreira Alves, Diogo Lucena, Emílio Rui Vilar, José Luís Porfírio, Maria Manuel Mota, Pedro Norton, Rui Magalhães Baião, Rui Vieira Nery e Viriato Soromenho-Marques.

Em ata, o júri realçou a "escrita criativa e diversificada" da autora de "Misericórdia", que "tem sido capaz de revelar o poder da literatura para ajudar a compreender os grandes desafios do mundo contemporâneo", assim como "a sua intervenção cívica corajosa", que "tem contribuído decisivamente para enriquecer o debate democrático na sociedade portuguesa".

"A obra de Lídia Jorge incide sobre um espetro muito amplo de temáticas, desde o impacto de situações vivenciais extremas nos seus personagens à recriação de contextos que evocam momentos históricos decisivos da vida portuguesa do último século, em particular no período pós-25 de Abril [de 1974], como a descolonização, a transição da ditadura para a democracia, a exclusão social e a emergência de novos fenómenos de discriminação e fratura social", lê-se na decisão do júri.

Nascida há 79 anos em Boliqueime, no Algarve, Lídia Jorge estreou-se no romance em 1980 com "O Dia dos Prodígios". Ao longo da carreira, recebeu os mais importantes prémios literários portugueses e internacionais, como o Prémio Médicis de Melhor Romance Estrangeiro publicado em França, por "Misericórdia", em 2023, e o Prémio FIL de Literatura em Línguas Românicas em 2020, de Guadalajara, um dos mais importantes da América Latina.

Ao Prémio Pessoa juntam-se outras distinções que a autora de "O Vale da Paixão" (1998) e "Os Memoráveis" (2014) tem recebido, designadamente, os prémios da Latinidade, da União Latina e Luso-Espanhol de Arte e Cultura.

O Estado português condecorou-a com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique e França com a comenda da Ordem das Artes e Letras.

O Prémio Pessoa tem um valor monetário associado de 70 mil euros.

A cerimónia de hoje, com início marcado para as 19:00, tem prevista a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que nomeou a escritora para o Conselho de Estado em 2021, após a morte do professor e ensaísta Eduardo Lourenço, em dezembro de 2020.

Tópicos Prémios Prémio escritor Escritora Caixa Geral de Depósitos Lídia Jorge França Conselho de Estado Prêmio Médicis União Latina Rui Vieira Nery Emílio Rui Vilar José Luís Porfírio Ana Tostões América Latina Algarve Lisboa
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

Menu shortcuts

Escritora Lídia Jorge recebe hoje Prémio Pessoa 2025