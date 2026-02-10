Revelada a causa de morte de Catherine O'Hara, a atriz de 'Sozinho em Casa'

Inicialmente havia sido anunciado que a canadiana teria sofrido "uma breve doença", mas agora foram adiantados alguns detalhes.

A causa da morte de Catherine O'Hara, que desempenhava o papel de mãe de Kevin no filme Sozinho em Casa, foi revelada cerca de duas semanas depois de a atriz ter morrido, aos 71 anos.

Inicialmente, havia sido anunciado que a canadiana morrera "após uma breve doença", no entanto, sabe-se agora que O'Hara sofreu uma embolia pulmonar - um coágulo sanguíneo no coração -, que teria sido consequência de um cancro retal, noticiou o site TMZ, ao citar o Gabinete do Médico Legista do Condado de Los Angeles, que divulgou a certidão de óbito da atriz na segunda-feira. O mesmo documento referia também que O'Hara foi cremada e que as suas cinzas foram entregues ao marido, Bo Welch.

Macaulay Culkin, que desempenhou o papel de filho em Sozinho em Casa, esteve entre as celebridades que homenagearam a atriz. "Pensei que tínhamos tempo. Queria mais. Queria sentar numa cadeira ao teu lado. Eu ouvi-te, mas tinha tantas mais coisas para dizer... Amo-te", escreveu no Instagram.

O ator chileno Pedro Pascal, que trabalhou com O'Hara na série The Last of Us, também prestou uma homenagem. "Oh, que bênção estar perto de ti. Eternamente grato. Há menos luz no meu mundo, este mundo sortudo que te teve, ter-te-á para sempre", escreveu.

Foi, aliás, a série The Last of Us que lhe valeu mais uma nomeação para os Emmy's. Recentemente, a atriz também havia sido nomeada para o mesmo prémio pelo seu trabalho em The Studio.

Ao todo, a atriz foi nomeada dez vezes para os Emmy's. Chegou até a ganhar o prémio pelo seu trabalho em Schitt'z Creek, em 2020, e um outro em 1982 pela série de comédia SCTV Network 90.

Ao longo dos cinco décadas de carreira, O'Hara interpretou uma grande variedade de personagens, contudo, foram mais as vezes que a atriz acabou por desempenhar o papel de mãe. Em Sozinho em Casa (1990), interpretou Kate McCallister, a mãe de Kevin. Depois disso, na série Schitt's Creek (2015) interpretou a matriarca Moira Rose.

Nascida em Toronto, a 4 de março de 1954, O'Hara era a sexta de sete filhos. Aos 20 anos, em 1974, lançou-se na área do cinema ao juntar-se ao The Second City. Foi aliás este grupo de comédia que também ajudou a lançar as carreiras de John Candy, Dan Aykroys e Gilda Radner.

Durante a década de 1980, O'Hara desempenhou vários papéis, incluindo em After Hours (1985) e Beetlejuice (1988). Foi nas gravações de Beetlejuice que a atriz conheceu o seu marido - o diretor de arte Bo Welch - conhecido pelas suas colaborações com Tim Burton. O casal acabou por se casar em 1992.