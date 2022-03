All You Need is Art vai reunir, de 23 a 27 de março, mais de 40 artistas visuais de vários domínios, com entrada gratuita.

De maneira a reaproximar o público das artes visuais depois do contexto pandémico, o festival All You Need is Art instala-se na Cordoaria Nacional, em Lisboa, com o objetivo de reunir a melhor arte contemporânea nos seus diversos formatos.