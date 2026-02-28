Morreu o cantor Neil Sedaka, máquina de êxitos na década de 70

"A nossa família está devastada com a morte repentina do nosso amado marido, pai e avô, Neil Sedaka", adiantou a família do músico de 86 anos.

Neil Sedaka, cantor e compositor de êxitos que o tornaram um dos principais artistas nos primórdios do rock and roll e o levaram a uma segunda vaga de sucesso na década de 1970, morreu hoje, aos 86 anos.

"Uma verdadeira lenda do rock and roll, uma inspiração para milhões, mas, acima de tudo, pelo menos para aqueles de nós que tiveram a sorte de o conhecer, um ser humano incrível que fará muita falta", acrescentaram.

Membro fundamental do Brill Building, edifício da Broadway, em Manhattan, onde os compositores se reuniam para trabalhar, Sedaka fez parceria com o letrista e vizinho de infância Howard Greenfield em canções que refletiam a inocência adolescente da era pós-Elvis/pré-Beatles do final dos anos 1950 e início dos anos 1960, incluindo "Happy Birthday Sweet Sixteen", "Calendar Girl" e "Oh! Carol", uma lamentação pela sua namorada do liceu, Carole King.

Após um longo período de baixa popularidade, ressurgiu com estrondosos êxitos como "Laughter in the Rain" e "Bad Blood".

O cover de "Love Will Keep Us Together" feito por Captain & Tennille chegou ao topo das tabelas em 1975.

Baixo e moreno, com um grande sorriso e voz aguda, era filho de um taxista judeu, nascido em Brooklyn e formado na Juilliard, que começou a atuar na adolescência e continuou durante décadas.

Sedaka ainda fazia dezenas de concertos por ano até bem depois dos 80 anos.

Manteve o entusiasmo e a ampla extensão vocal da sua juventude e nunca se cansou dos clássicos que cantou centenas de vezes.

"Depois dos 70, Pavarotti disse-me que as cordas vocais já não são as mesmas. Tenho muita sorte por a minha voz se ter mantido", contou à agência Associated Press (AP) em 2012.

"É bom ser uma lenda, mas é melhor ser uma lenda ativa", vincou.

As canções de Sedaka venderam milhões de cópias em todo o mundo e foram regravadas por uma variedade de artistas, desde Elvis Presley e Frank Sinatra a The 5th Dimension e Nickelback.

Sedaka ajudou a impulsionar a carreira de Connie Francis com "Stupid Cupid" e "Where the Boys Are", esta última para a banda sonora do filme com o mesmo nome.

O duo Captain & Tennille recebeu um Grammy para melhor álbum, em grande parte graças a "Love Will Keep Us Together", e incluiu uma homenagem a Sedaka no final da música, quando Toni Tennille exclamou: "Sedaka's back!" ("Sedaka está de volta!", em português).