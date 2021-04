Vasco Vilhena não quer mudar o mundo, só a si mesmo

Vasco Vilhena não tem problemas em chamar os seus discos de "conceptuais", não obstante o peso que a palavra possa carregar. "Para mim, não faz sentido fazer discos em que as músicas não tenham nada a ver umas com as outras", revela o artista lisboeta de 28 anos, que chamou a atenção pela primeira vez após ter sido finalista do concurso EDP Live Bands com o seu primeiro álbum de originais. Agora, ao segundo, está cada vez mais convencido de que a sua música faz mais sentido com a consciência "da relação de cada parte com o todo".