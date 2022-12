Comic Con: quadradinhos no mundo real

As mais lidas GPS

O festival da cultura pop, para fãs de universos fantásticos, banda desenhada e super-heróis, está de volta – de 8 a 11 de dezembro, no Parque das Nações, em Lisboa.

Zachary Levi, de Shazam!, vai estar na Comic Con, no sábado, 10, e a estrela de Resident Evil, Alan Tudyk, na sexta, 9

Zachary Levi, de Shazam!, vai estar na Comic Con, no sábado, 10, e a estrela de Resident Evil, Alan Tudyk, na sexta, 9 fotos d.r.

Há quem passe passe os dias a arranjar pretextos para se vestir com o figurino do seu herói preferido. E também quem suspire por um encontro com os atores que interpretam e aos autores que criam figuras e universos fantásticos, muitas vezes em quadradinhos de banda desenhada, que não raramente saltam para os ecrãs de cinema, computador e televisão.