Morreu o cantor D'Angelo

Tinha 51 anos e terá sido vítima de um cancro no pâncreas.

Morreu esta terça-feira, em Nova Iorque, o cantor de R&B e Soul, D'Angelo. A notícia foi avançada pelo site TMZ e confirmada pelo ex-manager do artista, Kedar Massenberg, assim como por fontes familiares.

O norte-americano, conhecido pelos sucessos Untitled (How Does It Feel) ou Brown Sugar, tinha 51 anos e segundo o TMZ terá sido vítima de um cancro no pâncreas. De acordo com o mesmo site, o artista estaria numa batalha privada contra este cancro e a realizar tratamentos há já vários meses.

D'Angelo estreou-se no mundo da música em 1995 e venceu quatro Grammys relativamente aos discos Voodoo, em 2001, e Black Messiah, em 2016. Além disso, foi também distinguido, em 2016, com a Melhor Canção de R&B por Untitled (How Does It Feel) e venceu o prémio de Melhor Performance Vocal de R&B com a música Really Love. Ao longo do seu percurso colaborou com diversos artistas como Jay-Z ou Snoop Dog.

No ano passado, o produtor Raphael Saadiq, com quem D'Angelo trabalhou, disse no podcast Rolling Stone Music Now que o músico estaria a trabalhar num novo álbum. "Ele está muito entusiasmado", afirmou na altura.

D'Angelo deixa agora para trás dois filhos e uma filha. A mãe do primeiro filho, Angie Stone, morreu este ano de forma trágica num acidente de carro.