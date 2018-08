Do trigo barbela de Adolfo Henriques já se faz cerveja

"A única diferença entre esta cerveja e as outras que produzimos é que esta é de trigo português, o trigo Barbela", diz Emanuel Alves, produtor da Bolina na pequena fábrica da cerveja artesanal na Azambuja.



A cerveja ainda não se podia provar. Estávamos em Abril, na fase de maltagem artesanal, algo que "se calhar nunca ninguém fez" - por o trigo usado nas seis gamas fixas deste fabricante vir da Bélgica já maltado e por a Bolina Barbela, a ser lançada no início de Agosto, ser a primeira cerveja de trigo português.



A resposta a como surgiu a ideia de usar trigo barbela para fazer cerveja leva-nos a 25 quilómetros da Azambuja, na Maçussa. "É o trigo produzido pelo nosso amigo lá na aldeia", diz. O amigo era o produtor Adolfo Henriques, famoso pelos queijos chèvre que produz há 40 anos e que hoje têm lugar - bem como as suas ervas aromáticas e rúcula - em restaurantes de referência e lojas gourmet.



Adolfo, de 70 anos, não se fica por aqui. "Sempre fiz pão", revela, mas, no caso do pão de barbela, é uma recuperação recente, graças a um amigo que lhe arranjou a semente. "Deixou de se fazer há mais de 50 anos, embora ainda se encontre, residualmente, em Trás-os-Montes" - de onde vem, por exemplo, o trigo barbela da padaria Gleba, em Lisboa.



Aproveitando um moinho de vento conseguiu obter farinha, mas primeiro teve de resolver um problema. "Não conseguia moer o trigo porque a debulhadora deixava-me a farinha suja. Lá encontrei uma máquina do século XIX que faz um trabalho espectacular a limpar o trigo."



O barbela, que é "o trigo completo, milenar, com um teor de glúten muito baixo", caiu em desuso por ser pouco produtivo. Em 2017, Adolfo não chegou a tirar tonelada e meia por hectare - se fosse do normal teria tirado quatro ou cinco. É também por razões económicas que está a voltar, pela moda da diferenciação pelo produto - que se quer diferente, original, genuíno - e pelo decréscimo na qualidade do trigo normal na panificação, "ao ponto de haver médicos a aconselhar não comer pão".



Quando se pôs a amassar, Adolfo notou algo diferente na farinha. "Começou a largar óleo, viscosidade, por ter muito mais Vitamina E." Lembrou-se, por isso, que podia dar uma cerveja interessante e desafiou a Bolina a criar uma Dunkelweizen (cerveja de trigo escura) - não uma, mas 600 garrafas de 33 cl.



As experiências com o barbela continuam. "Sou amigo de uns miúdos que estão a fazer umas coisas giras em Vila Franca de Xira" - nos restaurantes 150 Gramas e Bodega Bar & Pizza 150 - "e desafiei-os a fazerem uma pizza com esta farinha." É a pizza Maçussa.





A Bolina Barbela

No lançamento, a 8 de Agosto na Cervoteca, em Lisboa, ela custava €4,10. Mais escura que as convencionais cervejas de trigo, com a doçura do malte mais acentuada e menor amargor, está também à venda na The Beer Station, Quimera Brewpub, Delirium Café e no restaurante Prado, todos em Lisboa. É uma edição limitada da Bolina, cerveja artesanal portuguesa de Miguel e Duarte Meneses (irmãos), Camila Begonha e José Guilherme Canas da Costa