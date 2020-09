Os idiomas à mesa são menos. A despesa da Adega de São Nicolau, no Porto, está hoje praticamente entregue aos clientes nacionais, que voltaram com um pingo de malícia. "Dizem que nós não gostávamos dos portugueses e agora já gostamos, mas não é verdade", conta Renata Coelho, a proprietária.Sem turismo e fiéis ao serviço antigo e esmerado, os restaurantes mais clássicos do Porto e de Lisboa reabriram de cara lavada - antigos, mas adaptados às exigências do presente.A Adega de São Nicolau é um dos que mais se ressentiu com a quebra no turismo. Se antes da pandemia servia cerca de 250 refeições por dia, hoje muitas vezes nem chega a metade, "e estamos a trabalhar mais quatro dias por mês", refere Renata - e os domingos deixaram de ser de folga. As refeições, essas, continuam bem servidas, com destaque para os afamados filetes de polvo (€16,50) ou as tripas à moda do Porto (€14,50).Para os próximos tempos, além das reservas na esplanada - que antes funcionava por ordem de chegada - e na sala interior, querem manter o takeaway e as entregas ao domicílio, geridas pela equipa da casa, e voltar a reforçar a carta, que teve de encolher neste tempo difícil, para evitar desperdícios. De uma coisa está Renata certa: "Para nós isto não vai ser fatal. Felizmente temos tudo em dia e vamos sobreviver."Em Lisboa, no Gambrinus, o som beijoqueiro ao balcão é o mesmo de sempre. "Mandamos fazer estas máscaras para deixarem passar o som dos beijinhos", brinca Aurélio Pereira, o mais antigo empregado, com 47 anos de casa. Ainda é assim que chama os colegas, quando estão a trabalhar na barra, onde agora um vidro os separa dos clientes: "Alguns dizem que parecemos o guichê das finanças."Nas salas interiores, o ambiente é mais despido, quase frio: só estão as toalhas postas, as mesas mais espaçadas e os talheres chegam (depois de uma desinfeção com várias etapas) dentro de uma caixinha, cada uma com um nome diferente - sopa, entrada, peixe."Chegámos a pedir saquetas de papel, mas quando nos apresentaram estas caixinhas ficámos apaixonados. São muito elegantes", diz Ana Seoane, uma das gerentes. Lembra a preocupação com o cuidado no serviço e nestes detalhes - afinal como passar de menus em pele para descartáveis ou laváveis? A solução foi papel envernizado, com detalhes bordados a ouro. Lavável, claro. "Estivemos fechados três meses, houve contas, salários, lay-off, mas tínhamos um bom mealheiro, ainda temos. Até quando vai durar não sei, mas nunca dependemos do turismo", explica.Paulo Pereira, chefe de sala, concorda: "Os clientes do Gambrinus são antigos, na maioria portugueses, ou grandes empresários estrangeiros", que ali procuram marisco e peixe fresco - e os crepes Suzette, de fogo posto no carrinho, em espetáculo privado - quando estão em Lisboa. Nos últimos meses, com um jeitinho da Champions, tem sido só melhorar.Mais acima, na mesma rua lisboeta, ao Solar dos Presuntos também voltaram os crepes Suzette, que se tinham perdido há anos, porque "agora há menos clientes, mais tempo e espaço", como conta Pedro Cardoso, filho do fundador e atual gerente: "Sou eu mesmo que os faço, adoro!" Diz que "é uma vitória tremenda", não sobre os crepes, mas sobre a casa, que encontramos cheia, a lotação distribuída por quatro pisos. Às vezes quase lhe vem à cabeça que "este é um ótimo momento", esquecendo a Covid, e justifica: "Nunca se comeu tão bem no Solar dos Presuntos."Antes serviam 600 refeições, neste momento há dias com 50, por isso acabaram-se as preparações antecipadas de pratos como o bacalhau no forno ou à lagareiro: "É tudo feito no momento." Também se reviram técnicas de cozinha, anulou-se o desperdício, uniu-se a equipa. "Estivemos em casa [57 funcionários, algum tempo em lay-off], mas nunca separados. Todos os dias falávamos num grupo de WhatsApp e ligávamos a clientes e fornecedores para saber se estavam bem", conta, enquanto vai cumprimentando futebolistas e empresários que acabam de almoçar. "Trabalhámos muito, fomos nós que estudámos e criámos os nossos QR-code [para as ementas]", relembra.Há cinco anos o Solar dos Presuntos começou obras para se transformar num colosso: vai ter o dobro do espaço, uma esplanada a condizer junto ao Lavra, uma garrafeira subterrânea e um estúdio de vídeo na cozinha. O investimento estava pensado, mas a Covid fez Pedro hesitar - por pouco tempo: em breve, inicia as contratações.Com menos estrangeiros, o Solar dos Presuntos continua com saúde, mesmo sem a esplanada que, por estes tempos, é valorizada. Isso é notório no Galeto, incontornável não tanto pela comida mas pelo ambiente nos balcões, que tem uma tímida esplanada, sempre cheia. Lá dentro o espaço é amplo e os clientes estão separados por um banco de distância e atentos à desinfeção dos lugares, mal alguém se levanta para sair.Retiraram-se do balcão os molhos e o tradicional maço de ementas com a oferta - agora, o que há, cabe no individual de papel. Alguns combinados desapareceram - como a club sandwich com ovo, paio, fiambre (e tantas outras coisas) ou a inovação recente com endívias, uvas e gorgonzola - e é complicado perceber o que é uma Monterosa ou um Leviano sem as ilustrações kitsch do menu das sobremesas, mas o ambiente retro mantém-se.Na Casa da Comida, nas Amoreiras, Lisboa, os lugares do pátio interior, que antes eram subvalorizados, são agora os primeiros a serem tomados, especialmente ao almoço - há um horário novo neste restaurante antigo que há um ano vivia do turismo e de eventos."Cerca de 80% dos nossos clientes eram turistas e tínhamos um menu de degustação mais virado para a cozinha de autor; e no início do ano já havia 60 casamentos marcados", revela Rogério Alcântara, um dos sócios.Agora, por volta das 13h as portas estão abertas e há um menu executivo a €15. Os clientes fiéis e antigos não são maioritários, mas são os mais territoriais. Houve quem lá entrasse e dissesse que "estragaram a Casa da Comida": as cadeiras forradas tinham sido trocadas por outras de acrílico e das mesas sumiram-se as toalhas e os solitários com flor."Esta pode ser a altura de voltar a ter uma clientela portuguesa fiel", diz Rogério: "Muitos estão a vir pela primeira vez, achavam que era caro - reduzimos os preços e estamos a fazer uma cozinha mais simples, com mais petiscos - e voltam, repetem, trazem amigos. Dizem que aqui se sentem seguros."Quem se habituou às filas, não imagina o cenário atual. A Conga era uma grande referência no Porto, pelas bifanas (€2,30) e codornizes (€2,50), mas as rotinas eram outras: "Fechávamos às 21h e só funcionavam duas salas", aponta Sérgio Oliveira, filho do fundador: "Esta zona da cidade estava desertificada.A Conga já atravessou várias fases da cidade e sobreviveu." Não será, pois, a Covid a fechar o restaurante. É verdade que atravessou "tempos difíceis, com um takeaway irrisório" e uma quebra de mais de 50% da faturação", mas isso não tira o sono a Sérgio. Afinal, os clientes habituais são portugueses - "a Conga já era a Conga antes do turismo" - e nos últimos meses têm lotado as mesas, reduzidas a metade, e o balcão, agora só para duas pessoas.Para Sérgio, acabar com a Conga está fora de questão, mas para António Oliveira, dono do Caetano, também no Porto, não é bem assim. "Já injetámos muito dinheiro, se outro estado de emergência nos obrigar a fechar novamente, isto não se aguenta", diz. A casa, reconhecida pela qualidade da carne arouquesa que há 32 anos vai envaidecendo as travessas de posta (€13,95) e de vitela assada (€13,75), fez das tripas coração para se reinventar. O takeaway e as entregas ao domicílio foram uma prioridade: mantendo todos os postos de trabalho, António garantiu esses serviços com a prata da casa e até cativou novos clientes, agora fiéis.Já os clientes antigos mostram algum receio. "Alguns não vêm, mas vão pedindo comida. Há casos em que o marido vem comer e a esposa não." Apesar de tudo, são esses clientes - e os novos - que lhe dão ânimo: "Trabalhamos com clientes nacionais e esses é que nos ajudaram e voltaram."