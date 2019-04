Diamantino, uma espécie de Ronaldo num Portugal distópico

Pode entender-se como provocações de Abrantes e Schmidt esta mistura dos símbolos nacionais com temas de discórdia, ou assumir tudo como uma comédia num Portugal distópico e, contudo, tão próximo da ficção.

É que Diamantino é e não é Cristiano Ronaldo. A ligação ao futebol, o sotaque das ilhas (troca-se a Madeira pelos Açores), as ligações familiares, o estatuto de símbolo nacional, a sede por "momentos cinematográficos", aproximam um do outro.



Contudo, os realizadores, ao longo dos últimos meses, têm afastado a ideia de inspiração. Talvez medo de represálias ou então só o desejo de mostrar o atleta no século XXI como um substituto da experiência religiosa e a transcendência da arte – uma ideia inspirada no ensaio de David Foster Wallace Roger Federer As Religious Experience.



Essa aproximação/afastamento com Ronaldo atribuem um corpo de comédia a Diamantino, uma aventura distópica num Portugal exagerado e bem satirizado pela dupla de realizadores. Características que existiam no anterior trabalho de ambos e que aqui vêm embaladas para agradar a uma boa fatia do público.



O espectador vai sentir-se provocado e maravilhado com aquilo que vai na cabeça de Diamantino: uns adoráveis cachorrinhos gigantes que brincam no meio de espuma cor-de-rosa. Parece parvo. É. Mas também são trágicos, mágicos e relaxantes.

Uma vitória de Cristiano Ronaldo é sentida como uma vitória nacional, de todos. O País inteiro levanta-se para celebrar cada conquista, por vezes cada golo, e há a tentação de o defender por tudo e mais alguma coisa. Esse mesmo Cristiano Ronaldo serve e não serve (já será explicado) de inspiração para Diamantino, o mais recente filme de Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt, que tem levado Portugal a outro tipo de palcos internacionais. Passou por mais de 60 festivais internacionais, como o Toronto International Film Festival, London BFI ou New York Film Festival, teve estreia comercial no Brasil e em França, foi nomeado para Melhor Comédia nos European Film Awards e foi o vencedor do Grande Prémio 57.ª Semana da Crítica no Festival de Cannes. Quase um ano depois de começar a pisar os palcos internacionais, Diamantino tem estreia comercial (a 4 de abril) em Portugal.Diamantino Matamouros (Carloto Cotta) passa pelo inferno de qualquer atleta de alta competição quando falha um penálti decisivo num jogo da seleção. Destrói o seu momento cinematográfico dentro do seu próprio filme e a partir daí começa uma nova existência extrafutebol, continuando a ser o símbolo de uma nação que agora tem de ver o herói a tomar decisões que debatem e tocam em temas da atualidade: adotar um refugiado, mudar de sexo, a estupidificação dos media e o alarmismo da extrema-direita.