Crítica de Cinema: Tito e os Pássaros

Luta Contra o Medo

Um dos méritos (e são muitos) de "Tito e os Pássaros" é que parece ter sido escrito agora, talvez até como comentário ao facto de Jair Bolsonaro ter recomendado que o golpe de Estado de 1964 no Brasil – o mesmo que instalou a ditadura militar – seja celebrado.



Também neste filme de Steinberg, Bitar e Catoto o medo está nas ruas e no contacto com o próximo, ganhando a forma de um vírus que transforma as pessoas em pedras – literalmente. Tito acredita, à semelhança do pai (um cientista), que a cura está na voz dos pombos, com os quais perdemos a capacidade de comunicar.



A animação é magnífica, com cenários expressionistas pintados a óleo, e a história tão universal que poderia também estar a comentar o papel da Fox News na sociedade Americana e na utilização do medo como mercadoria.



Nota: 4 estrelas