Uma patuda de 'sangue azul'. Família Real Sueca apresenta a nova mascote, Bonnie

"Um Feliz Natal… e um olá especial à Bonnie". Foi assim que o rei e a rainha da Suécia revelaram, em fotos e vídeo oficiais, a nova cadela da família real.

04 de janeiro de 2026 às 09:53
A família real sueca tem um novo membro de quatro patas. O rei Carlos XVI Gustavo e a rainha Sílvia apresentaram a cadela Bonnie numa mensagem de Boas Festas a partir do Palácio de Drottningholm, partilhada pelo próprio Kongehuset nas suas plataformas oficiais. Na nota, o casal envia "um Feliz Natal" acompanhado de fotografias onde Bonnie surge ao lado dos monarcas na grande escadaria do palácio.

Tópicos Realeza Carlos XVI Gustavo da Suécia
