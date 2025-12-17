Fãs celebraram em todo o mundo 250.º aniversário do nascimento de Jane Austen

As comemorações marcaram o auge de um ano inteiro de homenagens à escritora de clássicos como "Orgulho e Preconceito" e "Sensibilidade e Bom Senso", nascida a 16 de dezembro de 1775.

Fãs de Jane Austen em todo o mundo celebraram, terça-feira, o 250.º aniversário do nascimento da escritora, com eventos que incluíram serviços religiosos, visitas à sua antiga residência e uma celebração virtual global.

As comemorações marcaram o auge de um ano inteiro de homenagens à escritora de clássicos como "Orgulho e Preconceito" e "Sensibilidade e Bom Senso", nascida a 16 de dezembro de 1775.

O ponto central das festividades ocorreu em Chawton, no sul de Inglaterra, onde a Casa de Jane Austen promoveu palestras, visitas guiadas e espetáculos para dezenas de visitantes.

O local, que funciona atualmente como um museu, foi a residência da autora nos seus últimos anos de vida e o espaço onde escreveu os seus seis romances principais. De acordo com Lizzie Dunford, diretora da instituição, o ano de 2025 foi uma celebração de alegria, comunidade e inspiração em torno do legado da autora.

As celebrações estenderam-se também a Steventon, a aldeia rural onde Austen nasceu, que acolheu um serviço religioso com música e leituras. Simultaneamente, o impacto global da autora foi evidenciado por uma festa virtual via Zoom, que reuniu mais de 500 participantes de países tão distintos como Chile, Cazaquistão e Bielorrússia, muitos dos quais vestiram trajes da época da Regência para a ocasião.

Ao longo de todo o ano de 2025, os entusiastas conhecidos como "Janeites" organizaram festivais e bailes de gala no Reino Unido, nos Estados Unidos e noutras partes do mundo. No último fim de semana, a cidade de Bath, onde a escritora viveu durante cinco anos, serviu de cenário para o Baile de Aniversário de Natal de Jane Austen, encerrando o calendário de grandes eventos de época realizados naquela cidade em honra do seu bicentenário e meio de história.