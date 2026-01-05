Sábado – Pense por si

De passageiro a estrela das redes sociais! Gato "à solta" anima voo da Southwest

Um voo tranquilo transformou-se num momento irresistível quando um gato decidiu fugir da transportadora e explorar o avião.

05 de janeiro de 2026 às 07:54
De passageiro a estrela das redes sociais! Gato "à solta" anima voo da Southwest

Um voo da Southwest Airlines, nos Estados Unidos, transformou-se num autêntico desfile, depois de um gato fugir da caixa de transporte e encantar os passageiros. O episódio aconteceu num voo entre Los Angeles e St. Louis, durante o fim de semana de Ação de Graças, uma das épocas mais movimentadas do ano nos aeroportos norte-americanos.

Tópicos Transportes Crime lei e justiça Southwest Airlines Southwest Los Angeles Estados Unidos St. Louis
