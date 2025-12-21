Sábado – Pense por si

Ainda indeciso? Nove festas de passagem de ano para entrar em 2026 em grande

Em Lisboa, Sesimbra, Cascais ou Vila Nova de Gaia, há várias opções para quem continua indeciso sobre como passar a noite de 31 de dezembro para 1 de janeiro.

Mariana Taborda com Ângela Marques 21 de dezembro de 2025 às 08:00
Restaurante Lat.A na Doca de Santo Amaro, uma das recomendações
Restaurante Lat.A na Doca de Santo Amaro, uma das recomendações Lat.A

Entre brindes e momentos partilhados com quem nos é querido, a passagem de ano é um ritual repleto de esperança e novas expectativas. Para celebrar as entradas em 2026, e para quem ainda está indeciso quanto à forma de comemorar a entrada no novo ano, juntámos dez sugestões de programas para a noite de 31 de dezembro.

Festa de passagem de ano no Nomad Souk Transitions

Lisboa

O mercado de lifestyle Nomad Souk está de regresso ao espaço Unicorn Factory no bairro do Beato, em Lisboa, para uma festa de passagem de ano que promete aliar sonoridade tradicional marroquina, música eletrónica e uma atmosfera boémia a espetáculos de ecstatic dance, leituras de tarot e de oráculo e um mercado souk inspirado no comércio árabe e do norte de África. Os bilhetes custam €33 cada e estão à venda na plataforma de compra de bilhetes online, Shotgun.

Festa da Posh Club Lisboa

Lisboa

Fundada em 2018 em Lisboa, a Posh Club é uma rede de discotecas em Lisboa e no Porto direcionada à comunidade LGBTQ+ que organiza eventos onde toda a gente é bem-vinda. O réveillon na rua de São Bento, em Lisboa, será celebrado com um espetáculo de Drag Queens especial com Ruby Nox, vencedora da segunda temporada do concurso RuPaul's Drag Race Brasil. Os bilhetes variam entre os €30 e €200 euros (com o bilhete de €200 dando direito a serviço de garrafa, bar aberto e fotografias com as Drags Queens) e estão disponíveis no site oficial da discoteca, onde também é possível aderir à guest list

Festa no Arroz Estúdios

Lisboa

Arroz Estúdios é uma organização sem fins lucrativos localizada no Beato, em Lisboa, que apoia artistas e projetos e causas que visem estimular a criação e consolidação de comunidades artisticas. Ali, está a ser organizada uma passagem de ano em grande, com duas salas e mais de 20 artistas diferentes - de DJ Maboku a Photonz a Alana Vegana - a animarem a noite. Até dia 18 de dezembro, os  bilhetes estão disponíveis a €16,50 a partir da plataforma Shotgun. Após isso os valores subirão para €22.

SOLO Club Mascarade Party

Cascais

Dadas as boas entradas a 2026, o SOLO Club de Cascais vai tentar replicar a fórmula da passagem de ano de 2024 para 2025 com uma festa de máscaras (com máscara incluída) repleta de música funk, house, reggaeton e afro house. O SOLO clube está situado no centro de Cascais e as portas abrem à 00h30 do primeiro dia do ano. Os bilhetes variam entre os €20 e €25 e estão à venda na plataforma Shotgun.

Underground Meco

Sesimbra

O Sesimbra Natura Park é palco para o ritual de passagem de ano anual organizado pelo Undergroud Meco, uma comunidade cultural focada em música eletrónica, arte, comunidade e natureza. A ideia do ritual de passagem de ano é promover música a partir de um evento íntimo que traga visibilidade a talentos nacionais e internacionais. O evento dura desde as 22h até às 8h do dia seguinte e os bilhetes estão à venda na plataforma Shotgun com o valor de €32.

WOW

Vila Nova de Gaia 

O quarteirão cultural WOW em Vila Nova de Gaia despede-se de 2025 com uma festa de ano novo com menus exclusivos especialmente desenvolvidos para a ocasião nos restaurantes 1828, Barão Fladgate, Golden Catch, Pip, T&C, Angel’s Share, VP, Gallery e Lemon Plaza. A meia-noite será celebrada com um copo de espumante e um espetáculo de fogo de artifício com vista para o Porto e Gaia, e termina com música no Lodge 6 até às 4h. A entrada está garantida para quem janta no WOW e os bilhetes para a festa custam €70 para adultos, €30 para crianças e estão disponíveis no site do WOW.

Casino Lisboa 

Lisboa

O Casino Lisboa no Parque das Nações celebra a passagem de ano com um menu especial no valor de €150 que inclui um cocktail, entradas, dois pratos principais, sobremesa e espumante para o réveillon com uva-passa incluída. Porém, o evento do Casino Lisboa destaca-se pela animação de entrada livre posterior, com a Banda Dynamite, MC Ricky, Dj Rui Remix e com o grupo The Black Mamba. A zona Lounge Arena também apresenta um menu com o valor de €100 com comida e bebida incluída. 

Boogie Nights no Café Lapo

Lisboa

Para fãs de soul, o Café Lapo na zona da Bica, em Lisboa, organizou uma noite de ano novo temática que promete dança e boa energia. O espaço dispõe de um terraço privado e uma disco room e a organização promete um prémio para o mais bem vestido, anticipando ainda outras surpresas por revelar. Os bilhetes variam entre os €15 e os €50, sendo que o último inclui bar aberto completo durante toda a noite. Bilhetes disponíveis na plataforma Shotgun.

Lat.A 

Lisboa

O restaurante-bar Lat.A, na Doca de Santo Amaro em Lisboa, prepara uma festa de passagem de ano na América Latina cheia de música , dança, desde 19h00 às 4h00. Para além da dança, a experiência inclui buffet repleto de sabores exóticos como ceviche, empanadas, mandioca frita, picanha e bobó de camarão, assim como um bar aberto toda a noite. O bilhete para a festa com buffet e bar aberto custa €120 e a entrada a partir da meia-noite com bar aberto custa €80. Também estão disponíveis 100 bilhetes a €25 euros a partir do site do restaurante, que dão entrada depois da meia-noite com direito a duas bebidas.

