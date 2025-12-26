Levar o cão ou o gato ao veterinário apenas quando está doente é arriscado. Muitas doenças evoluem em silêncio e só dão sinais quando já vão avançadas.

Já fez o check-up anual do seu animal de estimação? É mais importante do que imagina

Já fez o check-up anual do seu animal de estimação? É mais importante do que imagina

Levar o cão ou o gato ao veterinário só quando está doente é um clássico… e pode ser um erro. Tal como acontece connosco, muitas doenças em animais começam de forma silenciosa, sem sinais óbvios em casa. Quando se nota alguma coisa estranha, em muitos casos o problema já vai avançado. É aqui que entram os check-ups regulares, anuais ou semestrais, consoante a idade e o estado de saúde, uma vez que servem para detetar cedo o que ainda não se vê a olho nu.

Num check-up, o veterinário não está só a ouvir o coração e a ver os dentes. Ele avalia o peso, condição corporal, estado da pele e do pelo, olhos, ouvidos, boca, palpação abdominal, auscultação cardíaca e respiratória, articulações, comportamento, entre outros pontos.

Leia o artigo completo no site da Pets and Comapany.