A rotina é o melhor presente. Siga estas 4 dicas para ajudar os seus patudos a lidarem com o caos das festas

Cães e gatos sentem as mudanças de ritmo da família e podem ficar mais agitados ou ansiosos.

A rotina é o melhor presente. Siga estas 4 dicas para ajudar os seus patudos a lidarem com o caos das festas
SÁBADO 24 de dezembro de 2025 às 09:56
A rotina é o melhor presente. Saiba como ajudar cães e gatos a lidar com o caos das festas
A rotina é o melhor presente. Saiba como ajudar cães e gatos a lidar com o caos das festas

Para muita gente, Natal e Ano Novo são sinónimo de horários trocados, refeições intermináveis e noites mais longas. Mas para os nossos amigos de quatro patas, pode ser símbolo de muito caos. Cheiros diferentes, pessoas novas em casa, barulho, mudanças na arrumação, árvore de Natal no meio da sala. No meio disto tudo, há uma coisa que os ajuda imenso a sentirem-se seguros: a rotina.

Os animais vivem muito da previsibilidade. Saber, mais ou menos, quando comem, quando passeiam, quando têm tempo de descanso, dá-lhes uma sensação de controlo sobre o mundo. Quando essa estrutura desaparece, é muito mais provável ver cães super excitados, a ladrar por tudo e por nada, gatos escondidos debaixo da cama, "acidentes" pela casa e comportamentos estranhos. Por isso, mesmo em plena época festiva, vale muito a pena fazer um esforço para manter a rotina o mais normal possível.

A rotina é o melhor presente. Siga estas 4 dicas para ajudar os seus patudos a lidarem com o caos das festas