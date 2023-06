Antes de renascer, The Weeknd vai a Algés mostrar os êxitos

É indiscutivelmente uma das maiores estrelas pop do presente. Das mixtapes iniciais até "Dawn FM" (2022), há muitos êxitos e um percurso artístico sólido. Esta 3.ª feira, 6, atua no Passeio Marítimo de Algés.

No momento em que se diz interessado em matar The Weeknd (para renascer artisticamente), The Weeknd, isto é Abel Tesfaye, regressa a Portugal para um concerto, agendado para a próxima terça-feira, 6 de junho, no Passeio Marítimo de Algés.