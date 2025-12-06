Sábado – Pense por si

Da hipoterapia aos cães. A terapia assistida por animais está a crescer em Portugal

Seja em picadeiros, escolas especiais ou unidades de saúde, os animais começam a ter um papel assumido na intervenção terapêutica.

Da hipoterapia aos cães: como a intervenção assistida por animais está a crescer em Portugal
Fala-se cada vez mais em terapia assistida por animais em Portugal, e não é por acaso. Cães, cavalos e outros animais estão a ser integrados em programas de saúde, educação e inclusão social, ajudando crianças, adultos e idosos a lidar com dor, ansiedade, dificuldades motoras ou isolamento. A ideia é simples: usar o vínculo entre humano e animal como ferramenta terapêutica, sempre conduzida por profissionais de saúde ou técnicos especializados, com objetivos muito concretos, como melhorar a comunicação, regular emoções ou reforçar a autoestima.

