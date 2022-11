Ciclo América 70 arranca hoje

Ciclo com filmes comentados de realizadores como Scorsese e Lumet decorre às quintas-feiras, até 15 de dezembro, no Cinema Fernando Lopes, em Lisboa.

Todas as quintas-feiras, de 3 de novembro a 15 de dezembro, o Alvalade Cineclube, que junta a comunidade de cinéfilos do bairro lisboeta de Alvalade, leva ao Cinema Fernando Lopes (nova sala na Universidade Lusófona, ao Campo Grande) um ciclo em torno dos grandes realizadores norte-americanos dos anos 1970, em que cada filme é comentado, no final da sessão, por especialistas, em conversas moderadas por Susana Bessa, crítica de cinema no jornal Público e no site À pala de Walsh.