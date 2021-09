Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim de semana

1. Depois de ter passado por Setúbal, Évora e Póvoa de Varzim, a quinta edição do Soam as Guitarras arranca com a sua última etapa em Oeiras. Os concertos começam já esta sexta-feira, dia 17 de setembro, com o virtuoso guitarra portuguesa Luís Guerreiro a dar o tiro de partida às 21h30. Guerreiro, habituado a tocar nas principais casas de fado de Lisboa, conta no seu percurso com várias colaborações de peso, entre as quais se destacam os nomes de Mariza, Carminho, António Zambujo, Kátia Guerreiro ou Camané. No Soam as Guitarras apresenta-se em nome próprio, num espetáculo que tem lugar no Mosteiro da Cartuxa, em Caxias. Os bilhetes custam €10. Até dia 16 de outubro, o festival apresentará ainda O Gajo (24 set.), Mafalda Veiga (30 set.), Nancy Vieira com Fred Martins (1 out.), Amélia Muge (2 out.), Francisco Sales (10 out.), João Pedro Pais (15 out.) e António Chaínho (16 out.). O ciclo só será encerrado com os concertos já esgotados de Dead Combo, adiados para dezembro por motivos de força maior, embora os bilhetes adquiridos para as datas iniciais sejam válidos para os dias 13 e 14 de dezembro.