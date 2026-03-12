Chef do Noma renuncia após alegações de abuso físico aos funcionários

“Decidi afastar-me e permitir que os nossos extraordinários líderes guiem o restaurante para o próximo capítulo”, referiu René Redzepi.

René Redzepi, chef principal e cofundador do Noma, anunciou quarta-feira a sua renúncia ao cargo no restaurante em Copenhaga, Dinamarca, cinco vezes considerado o melhor do mundo, depois de ter sido acusado de abusar fisicamente de funcionários.

A informação foi avançada pelo próprio através de um story do Instagram onde anunciou: “Decidi afastar-me e permitir que os nossos extraordinários líderes guiem o restaurante para o próximo capítulo”.

O chef estava a enfrentar protestos em Los Angeles, onde ia inaugurar um restaurante pop-up previsto para estar aberto quatro meses, depois de terem sido tornadas públicas as alegações de abusos físicos e psicológicos que aconteciam no Noma onde. segundo os funcionários, o chef “esmurrou funcionários no rosto, esfaqueou-os com utensílios de cozinha e atirou-os contra paredes”.

Num vídeo, Redzepi considerou que as últimas semanas “trouxeram atenção e conversas importantes sobre o restaurante, o setor” e a sua gestão: “Tenho-me esforçado para ser um líder melhor e o Noma deu grandes passos para transformar a cultura ao longo de muitos anos. Reconheço que essas mudanças não reparam o passado. Um pedido de desculpas não basta, assumo a responsabilidade pelas minhas ações”.

O chef vai afastar-se também do conselho da Mad, uma organização sem fins lucrativos que trabalha no setor alimentar e que fundou em 2011.

A reportagem inicial sobre os abusos cometidos por René Redzepi foi feita pelo The New York Times e baseou-se em entrevistas com 35 ex-funcionários que descreveram um “padrão de punição física” e “trauma duradouro resultante de múltiplas camadas de abuso psicológico, incluindo intimidação, humilhação física e ridicularização pública”. Segundo os relatos, o chef ameaçava colocar os funcionários em listas negras partilhadas por empresários do setor, deportar as suas famílias ou fazer com que os seus familiares fossem demitidos.

