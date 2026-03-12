Escritor ficou conhecido pelo seu livro "Crónicas dos Bons Malandros". No jornalismo, colaborou com a RTP, o Record ou A Bola e participou ainda em programas de rádio.

Morreu o escritor e jornalista Mário Zambujal, avançou esta quinta-feira o Correio da Manhã. Tinha 90 anos e celebrou o seu último aniversário a 5 de março.

Mário Zambujal nasceu em Moura, Beja, em 1936 e aos cinco anos foi viver para a Amareleja até aos cinco anos.

Nos livros, estreou-se em 1980 com Crónica dos Bons Malandros, que conta a história de um bando que prepara o roubo de uma peça de René Lalique do Museu Gulbenkian. Esta obra acabou por se tornar um sucesso.

A este livro seguiram-se tantos outros como Histórias do Fim da Rua, À Noite Logo se Vê, Fora de Mão, Primeiro as Senhoras, Já Não se Escrevem Cartas de Amor, Uma Noite Não São Dias, Dama de Espadas, Longe É um Bom Lugar, O Diário Oculto de Nora Rute, Serpentina, Talismã, Romão e Juliana, entre outras.

O seu último livro acabava por ser lançado em novembro do ano passado. Intitulado de O Último a Sair, trata-se de um romance policial cheio de mistérios que aborda um reencontro de amor.

Além de escritor, Mário Zambujal foi também jornalista desportivo na RTP, onde ficou conhecido por apresentar o programa Grande Encontro, e no jornal A Bola. No Record, assumiu a função de sub-diretor do jornal e foi ainda chefe de redação do jornal O Século e do Diário de Notícias, diretor do jornal Se7e e do Tal&Qual e colunista no 24 Horas.

Mário Zambujal também chegou a colaborar em vários programas de rádio. Destacou-se, por exemplo, em Pão com Manteiga, da Rádio Comercial, com Carlos Cruz.

Em 1984, o escritor foi condecorado com o grau de oficial da Ordem do Infante D. Henrique e em 2020 o festival Escritaria em Penafiel, homenageou-o. Já em 2016, recebeu a medalha de Mérito Cultural da Câmara de Lisboa. Seguiu-se depois, em 2022, uma homenagem com um mural na Estrada de Benfica, da autoria de Mariana Duarte Santos e iniciativa da Junta de Freguesia de S. Domingos de Benfica. Em 2025, o Clube de Jornalistas distinguiu a sua "longa carreira jornalística" com o Prémio Gazeta de Mérito.

Siga-nos no WhatsApp