Cantora Adriana Calcanhotto com quatro datas em Portugal em outubro em formato voz e violão

A primeira será a 22 de outubro, no Convento São Francisco, em Coimbra.

A cantora brasileira Adriana Calcanhotto vai dar quatro concertos em Portugal em outubro, em formato voz e violão, anunciou esta quarta-feira a promotora.

Em comunicado, foi revelado que a primeira data é em 22 de outubro, no Convento São Francisco, em Coimbra, seguindo-se o Cineteatro Curvo Semedo, em Montemor-o-Novo, no distrito de Évora, dois dias depois.

Em 26 de outubro, a autora de “Vambora” atua no Teatro Tivoli, em Lisboa, e finalmente, um dia depois, na Casa da Música, no Porto.

“Numa altura em que assinala os 60 anos de vida e quatro décadas de carreira, Adriana Calcanhotto apresenta um alinhamento que cruza alguns dos seus temas mais emblemáticos com um conjunto de canções que exploram um repertório luso-brasileiro, trabalhado a partir da sua relação continuada e apaixonada com a poesia em língua portuguesa”, pode ler-se no comunicado hoje divulgado.

A promotora recorda que o diálogo entre Brasil e Portugal tem marcado o trabalho da embaixadora da Universidade de Coimbra e lembrou, por exemplo, a aula-concerto “Complexo b”, integrada na exposição “Complexo Brasil”, “a composição de uma canção para o novo disco de Salvador Sobral, e a apresentação, a 25 de abril, de um espetáculo na Feira do Livro de Buenos Aires, numa sala esgotada, que terminou ao som de ‘Tanto Mar’, de Chico Buarque, acompanhado por cravos vermelhos”.

Os bilhetes para Coimbra, Lisboa e Porto já estão à venda.

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