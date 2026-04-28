Bilhetes mais baratos para ver Jerry Seinfeld custam 90 euros

Já estão disponíveis os bilhetes para a 1ª edição do festival MEO Commedia a La Carte, que se realiza em Lisboa entre os dias 29 de outubro e 1 de novembro. O grande destaque é a presença de Jerry Seinfeld, em estreia absoluta em Portugal. O humorista norte-americano vai atuar na Meo Arena a 1 de novembro e os bilhetes já estão à venda com preços que vão de €89 a €220 (existem também bilhetes a 60 euros, mas para pessoas com mobilidade reduzida). Esta é a primeira vez que o criador da série Seinfeld vai atuar em Portugal.

O festival surge como uma extensão do percurso dos Commedia à La Carte, coletivo que celebra 25 anos de atividade e que é apontado como um dos principais responsáveis pela popularização do improviso em Portugal. Criado por César Mourão, Carlos M. Cunha e Gustavo Miranda, o grupo dá agora nome a um festival que pretende afirmar-se no circuito internacional do humor.

De acordo com a SIC, a programação inclui mais de 80 espetáculos distribuídos por 12 salas da cidade, entre as quais o Capitólio, o Cinema São Jorge, a Sociedade de Geografia, o Coliseu dos Recreios, o Campo Pequeno e a Meo Arena. O cartaz integra nomes como Herman José, Inês Aires Pereira e o projeto Rebenta a Bolha.

Além do humor, o evento inclui propostas híbridas, como um espetáculo inédito que junta Bárbara Tinoco, Carolina Deslandes e Tatanka, refletindo uma programação que cruza diferentes linguagens performativas. A estreia de Jerry Seinfeld em Portugal surge como o principal ponto de atração de um festival que procura posicionar Lisboa como um novo polo de eventos internacionais de comédia.